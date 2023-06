Caso Santanchè imbarazza la maggioranza: cosa sta succedendo

(Teleborsa) - Aumentano le crepe attorno alla "blindatura" della Ministra al Turismo Santanchè: la Lega la invitanel caso in cui dovessero emergere "illeciti" nella sua attività da imprenditrice, mentre arriva il via libera a sorpresa del governo a un ordine del giorno del Pd al dl Lavoro, votato alla Camera anche dalla maggioranza, ad esclusione di Noi Moderati di Maurizio Lupi. Odg che impegna l'esecutivo "della Cassa integrazione Covid.Tra questi viene esplicitamente citataa suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla senatrice". Un voto che col passare del tempo assume più i contorni di un pasticcio al quale proprio il governo cerca di porre rimedio ribadendo, con una nota informale, la piena fiducia nella ministra e spiegando che "hé riportano comunque come fatto storico notizie di stampa già smentite dantanché".Per Matteosul caso che ha coinvolto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Il vicepremier lo ha detto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. Salvini ha aggiunto, anche in riferimento degli attacchi che stanno arrivando a Santanchè dall'opposizione: "Mi fido pienamente dei colleghi in Consiglio dei ministri,che tuttavia non sembrano impensierire troppo la Ministra che rimanda all'appuntamento dell'informativa già fissato in Senato "Mi sembra giusto - ha più volte ribadito nei giorni scorsi - che il governo faccia la sua parte.