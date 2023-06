Fisco, concluso l'esame in Commissione Finanze: salta la flat tax incrementale per dipendenti

(Teleborsa) - Ladellaha concluso l'esame e le votazioni suglialper la. Tra gli emendamenti approvati c'è il combinato disposto di emendamenti del governo e di Luigi Marattin di Az-Iv che prevede di tassare le, glie icon unain sostituzione dell'Irpef. Salta quindi dalla delega laper i lavoratori dipendenti, di difficile attuazione. Con gli emendamenti approvati, questa viene appunto sostituita dall'aliquota agevolata su tredicesime, premi di produttività e straordinari.Nello specifico, la Commissione ha approvato l'emendamento del governo che prevede l'applicazione, al posto delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinatae sulle tredicesime. Condi Marattin, approvati dalla Commissione, sono stati ricompresi nell'aliquota agevolata anche i premi di produttività ed è stato espunto il riferimento alla flat tax incrementale per i lavoratori dipendenti che, appunto, viene sostituita dall'Approvato anche un emendamento del relatore(Lega) al ddl delga fiscale che prevede invece che ie glipotrannoi pagamenti dell'acconto e del saldo Irpef. La misura, che sarà attuata con i decreti delegati, introduce nei criteri di delega per la riforma fiscale la possibilità che gli autonomi e i piccoli imprenditori versino l'acconto e il saldo dell'Irpef "con una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, anche mediante la progressiva introduzione delle periodicita' mensile e una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto". Resta invariato l'attualedel saldo e degli acconti.Sono stati approvati anche altri due emendamenti (riformulati) di FdI e della Lega puntano invece a "riordinare la, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica" oggi previsto per le auto con potenza superiore a 185 Kw. L'emendamento aggiunge che ladovrà avvenire "senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche".Il testo del provvedimento, ricomposto con gli emendamenti approvati, sarà trasmesso ora alle altre Commissioni competenti per ie, ha spiegato il relatore del disegno di legge, la prossima settimana la Commissione finanze voterà il mandato al relatore. La ddl delega è calendarizzato inper il