Giornata positiva per l'indice delle società High Tech italiane (+2,71%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

small-cap

Txt E-Solutions

Eurotech

Eems

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 158.260,8, con un'impennata del 2,71% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 904, dopo aver esordito a 902.Nel, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,61%.Tra ledi Milano, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,39%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,91%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,74%.