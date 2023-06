Inflazione, profitti imprese nel mirino della BCE

(Teleborsa) -In un'analisi anticipata dal suo bollettino economico, che, fatto inconsueto, verrà pubblicato nella sua integralità solo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16,00, l' istituzione monetaria rileva che i margini unitari delle imprese hanno registrato una forte crescita negli ultimi trimestri e che questo ha anche avuto". In pratica, a fronte dei forti rincari dei costi dei mesi passati, in parte derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, invece che assorbire almeno in parte questi aumenti sfruttando i margini, secondo la BCE molte imprese hanno continuato ad alzare i prezzi e in questo modo hanno visto parallelamente e costantementePiù in avanti la Bce si attende che questa tendenzae che i margini inizino ad essere utilizzati per assorbire parte dei. Inoltre rileva che gli effetti delle problematiche sugli approvvigionamenti e del rimbalzo di domanda seguito al venir meno delle restrizioni imposte con il Covid si sta riassorbendo. E questo dovrebbe, combinato con la stretta monetaria impartita dalla stessa istituzione, aumentare le pressioni sulle aziende per assorbire i rincari dei costi unitari.I forti rincari dell'energia e le strozzature nelle catene di approvvigionamenti hanno favorito una elevata inflazione dell'eurozona e allargato i differenziali sulle dinamiche di aumento dei prezzi tra i paesi dell'area euro. La Bce rileva come nel maggio del 2023 l'inflazione a livello nazionale nell'eurozona ha spaziato tra il 2% del Lussemburgo al 12,3% di Lettonia e Slovacchia, salendo a livelli che non hanno precedenti nelle serie storiche dell'area euro (in media nell'area a maggio si è moderata al 6,1%, in Italia ha segnato 8%). Ad oggi, secondo l'istituzione". Non è chiaro se il processo di aggiustamento che era in corso prima delle restrizioni imposte a motivo del Covid riprenderà. Ad ogni modo secondo la Bce per assicurare un aggiustamento sostenibile sono necessari ulteriori adattamenti dei prezzi relativi. E per i paesi con elevati squilibri esterni questo richiede miglioramenti della competitività