New York: scambi al rialzo per American Electric Power Company

produttore e distributore americano di elettricità

American Electric Power Company

Nasdaq 100

American Electric Power Company

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,20%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 81,64 USD con area di resistenza individuata a quota 84,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 79,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)