Piazza Affari positiva in un'Europa più cauta

(Teleborsa) -, mentre resta. A pesare sul sentiment degli operatori concorrono le indicazioni giunte ieri da Lagarde e Powell su nuovi aumenti dei tassi, mentre si attendono nei prosismi giorni i dati dei PMI manifatturieri ed i preliminari dell'inflazione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,091. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.905 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,44%.Lopeggiora, toccando i +162 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,94%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,01%, resta vicino alla parità(-0,12%), e piatta, che tiene la parità.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.728 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.779 punti.Sulla parità il(-0,1%); con analoga direzione, senza direzione il(-0,03%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,00%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,87%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,81%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,79%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,73%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.del FTSE MidCap,(+1,29%),(+1,02%),(+0,94%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,41%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,05%.Tentenna, che cede lo 0,65%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.