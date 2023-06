PLC sigla contrato con una società del Gruppo Peridot

Gruppo PLC

(Teleborsa) -, società del, ha sottoscritto, società del Gruppo Peridot Solar, relativo alla costruzione “chiavi in mano” della sottostazione di utenza a servizio di un condominio in alta tensione, asservita a un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 31,7 MWp, sito a Nuoro. Ilcomplessivo dell’appalto ammonta adIl Gruppo Peridot Solar è una portfolio company gestita dal fondo di private equity Fitz Walter Capital che attualmente ha circa 330 MW di impianti fotovoltaici in costruzione e oltre 1,1 GW di pipeline in sviluppo tra UK e Italia.Il contratto prevedeper progetti di questa natura, compresi, tra l’altro, termini e condizioni di pagamento e penali in caso di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato.Il Gruppo PLC, attraverso PLC System S.r.l., prevede di eseguire il contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro la fine del 2024.