Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, che ha scontato un po' di incertezza, dopo che il Presidente della Fed Jerome Powell ha confermato che sono in programma altri rialzi dei tassi ed in risposta ad un nuovo possibile bando sull'export di chip alla Cina. A mitigare questi fattori ha concorso il buon esito degli stress test condotti dalla Fed sulle grandi banche USA. Ilcede così lo 0,22%, mentre rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.377 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,12%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,04%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,02%) e(+0,80%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,48%),(-0,68%) e(-0,59%).Al top tra i(+1,60%),(+1,54%),(+0,95%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,45%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,55%.Al top tra i, si posizionano(+5,25%),(+5,02%),(+4,40%) e(+3,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,69%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,05%.