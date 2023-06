RES, assemblea approva bilancio, dividendo e ampliamento CdA

RES

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha deliberato didi esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio pari a 184.178 euro. I soci hanno anche deliberato didi esercizio come segue: 9.210 ad incremento della Riserva legale; 126.992 da destinare a(0,01 euro per azione), a lordo delle ritenute di legge; 47.976 da riportare al successivo esercizio.Ildel dividendo verrà corrisposto a partire dal 12 luglio 2023, con data di stacco della cedola al 10 luglio 2023, e record date all’11 luglio 2023, il tutto in conformità al calendario 2023 Euronext Growth Milan.L'assemblea ha poi deliberato di determinare inil numero deie di nominare due nuovi consiglieri di amministrazione, nelle persone di Fabrizio Cannizzaro e Piero Angelone, entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza.