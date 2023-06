Salesforce investe 4 miliardi di dollari in UK per innovazione nell'AI

Salesforce

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing,. L'annuncio arriva mentre Salesforce dà il via al suo World Tour London: AI Day, il più grande evento mai organizzato dall'azienda nel Regno Unito con oltre 14.000 clienti, partner, dipendenti e stakeholder.Salesforce intende investire nell', nel successo dei clienti e nella crescita nel Regno Unito, si legge in una nota, dove viene ricordato che l'investimento annunciato oggi si basa su un precedente investimento quinquennale di 2,5 miliardi di dollari annunciato nel 2018."Questo investimento significativo si basa sul nostro impegno di lunga data nel Regno Unito - ha dichiarato- Il Regno Unito ospita alcune delle aziende più incredibili e innovative del mondo e siamo entusiasti di lavorare insieme a loro per guidare la prossima ondata di trasformazione digitale in questa nuova era dell'AI".L'investimento di Salesforce "è un forte sostegno alla nostra economia - ha affermato il- Rafforza la presenza dell'azienda nel Regno Unito, aumentando la capacità, oltre a creare posti di lavoro vitali, rafforzando la nostra posizione come uno dei loro più grandi mercati al di fuori degli Stati Uniti".