Trendevice, assemblea approva bilancio e nomine CdA e Collegio sindacale

TrenDevice

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, annuncia che l’Assemblea degli azionisti ha, che evidenzia una perdita di esercizio pari a 1.447.588,70 euro, che l’Assemblea ha deliberato di coprire mediante l’utilizzo della “Riserva Straordinaria” per un pari importo.I soci hanno anche deliberato diche rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancioe ha stabilito in. Sulla base dell’unica lista presentata da parte dell’azionista Antonio Capaldo, titolare, alla data di presentazione della lista, complessivamente di 4.023.890 azioni TrenDevice (di cui 3.259.286 azioni ordinarie TrenDevice e 764.604 azioni speciali price adjustment shares TrenDevice), pari al 23,91% del capitale sono stati nominati consiglieri:, nominato altresì quale presidente,L’Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione unper l’intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire tra i suoi componenti.Infine, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto allaper il triennio 2023 – 2025. Sulla base dell’unica proposta presentata da parte dell’Azionista Capaldo, sono stati nominati sindaci:, quale presidente del Collegio Sindacale,, quali sindaci effettivi, Matteo DeVescovi ed Alessandro Verzier, quali sindaci supplenti.