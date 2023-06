WIIT pubblica "Sustainability beyond Cloud": prima DNF

WIIT

Dopo la pubblicazione di tre edizioni del Bilancio di Sostenibilità in un regime di volontarietà, la stesura della prima Dichiarazione consolidata non finanziaria di Gruppo (DNF) ha l'obiettivo di valorizzare le performance e l'avanzamento delle iniziative in merito ai temi di sostenibilità e fornire agli stakeholder una rendicontazione accurata, esaustiva e trasparente dei risultati conseguiti.L'impegno di WIIT in materia di sostenibilità si concretizza nell'che, definito per la prima volta nel 2020, identifica 18 obiettivi misurabili, fissando un orizzonte temporale a 10 anni e ponendo target intermedi al 2025. Nello specifico, la strategia ESG di WIIT si articola attorno a 9 temi materiali identificati come prioritari attraverso un'analisi di materialità, strumento che consente di individuare i temi di sostenibilità rilevanti per l'azienda e i suoi stakeholder.I temi sono stati organizzati in, che definiscono le direttrici dell'impegno ESG di WIIT e riguardano rispettivamente: WIIT4Data, la sicurezza e la resilienza dei dati; WIIT4Innovation, la promozione dell''innovazione; WIIT4Climate, la tutela dell'ambiente; WIIT4People, la gestione delle risorse umane. Ognuna di queste traiettorie richiede, prima di tutto, quella che in WIIT si definisce una Responsible Governance & Growth: The Premium Cloud."Intendiamo proseguire nel nostro percorso di espansione societaria con particolare attenzione a, capace di affermarsi come leader nei servizi Cloud a livello europeo e, allo stesso tempo, nella gestione degli impatti connessi ai temi ESG più rilevanti per il business e per i nostri stakeholders - ha dichiarato il- Dal 2020, la priorità di WIIT è stata mantenere fede all'impegno assunto attraverso il progressivo raggiungimento dei 18 obiettivi dell'ESG Plan 2030 che, in linea con gli SDGs delle Nazioni Unite, delineano il nostro percorso di sviluppo attuale e futuro".