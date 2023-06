Alfonso Lavarello nuovo presidente Aeroporti di Genova

(Teleborsa) - L'ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione affidando la. Consiglieri sono: Giovanni Cavallaro, Ivan Pitto, Barbara Pozzolo e Alessandro Cavo, mentre Piero Righi è stato confermato nella carica di Direttore Generale fino al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità gestionale in questa fase.L'assemblea degli azionisti (formata dai rappresentanti di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio di Genova e Aeroporti di Roma), che si è chiuso in pareggio.Nel 2022 l', il doppio del 2021 e circa il 20% in meno rispetto al pre-Covid. Il recupero del traffico è proseguito nei primi 5 mesi dell'anno con un aumento del 33,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel 2022, oltre ad avere realizzato gli interventi nella la sala d'imbarco Nord e la Fase 1 del nuovo sistema di controllo e smistamento dei bagagli da stiva, è stato eseguito anche il rifacimento del manto della pista. Attualmente, sono in corso i lavori di ampliamento e ammodernamento dell'aerostazione.Nel corso dell'assemblea, i, a lungo membro del Consiglio di Amministrazione della Società e Presidente di Aeroporto di Genova dal 2017 fino alla sua recente scomparsa: "Il suo entusiasmo e il suo costante impegno – è stato sottolineato - sono stati essenziali per far ripartire lo scalo nel 2018 e nel 2019, per affrontare gli effetti della pandemia, per agganciare la ripartenza del traffico e avviare i lavori di ampliamento e ammodernamento del terminal".