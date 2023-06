Alleanza Eni Rewind e LabAnalysis nel settore delle analisi ambientali

Eni

Eni Rewind, società ambientale di Eni, annuncia l'acquisizione del 30% del capitale sociale di LabAnalysis Environmental Science, leader di mercato in Italia nel settore del testing ambientale, fondata e guidata dalla famiglia Maggi con un team di oltre 500 specialisti e 14 sedi sul territorio italiano. Attraverso questa alleanza strategica, le due aziende intendono rafforzare l'eccellenza operativa, promuovendo l'innovazione e la salvaguardia dell'ambiente e della salute. La partnership sfrutterà le tecnologie innovative, le metodologie avanzate e le competenze di entrambe le società per fornire soluzioni su misura alle nuove sfide ambientali nell'ambito delle analisi relative alla qualità dell'acqua, dei terreni, dell'aria, dei rifiuti, delle emissioni gassose, sonore ed elettromagnetiche.LabAnalysis Environmental Science, la cui conduzione tecnica resterà sotto la guida della famiglia Maggi, porterà il proprio know-how nel campo del monitoraggio ambientale, dei servizi di caratterizzazione delle risorse ambientali, di valutazione dell'impatto ambientale e di supporto nella gestione e nella conservazione delle risorse naturali. Eni Rewind, società ambientale di Eni con vent'anni di esperienza nel settore e tecnologie proprietarie, contribuirà con la sua conoscenza specialistica nelle bonifiche e nel trattamento e recupero dei rifiuti. Luca Mazzoni, Amministratore Delegato di Eni Rewind, ha commentato: "La partnership con LabAnalysis Environmental Science ci consentirà di sviluppare ulteriormente le competenze di analisi su tutte le matrici ambientali, contribuendo a rafforzare e rendere distintiva l'offerta integrata di servizi di bonifica e di gestione dei rifiuti sia per i fabbisogni Eni che per i nostri clienti in Italia e all'estero. L'accuratezza e la tempestività con cui si determinano le caratteristiche delle matrici ambientali e dei rifiuti sono il presupposto essenziale per indirizzare efficacemente le soluzioni di trattamento, decontaminazione e recupero ambientale. Con questa consapevolezza e l'ambizione comune di miglioramento continuo, sono convinto che la partnership con LabAnalysis Environmental Science genererà valore per tutti gli stakeholder". Stefano Maggi, Amministratore Delegato di LabAnalysis Environmental Science, ha commentato: "Questa partnership consolida un rapporto pluriennale di collaborazione con Eni e permette alla nostra azienda di continuare a investire sulle tecnologie e metodologie avanzate per supportare la crescita sostenibile dei nostri clienti. Con il contributo di Eni Rewind potremo offrire un servizio integrato e completo per valorizzare i processi di economia circolare. Inoltre, questa alleanza ci permette di guardare oltre confine, per portare l'esperienza di due aziende italiane ed essere protagoniste di progetti internazionali. Sono sicuro che, con l'unione di tutte le forze, porteremo a termine con successo gli ambiziosi piani previsti".