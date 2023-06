Asia tentenna con dati Cina e tassi Fed. Borsa di Tokyo debole

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che scontano lae le aspettative di, anche se la prospettiva di stimoli da parte della banca centrale cinese sta supportando questi mercati. Anche la buona lettura del PIL USA favorisce le borse, dopo aver consentito a Wall Street di chiudere in rialzo.continua la seduta poco sotto i livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17% sul, mentre il Topix cede lo 0,40%. In frazionale progresso(+0,67%).Bene le borse cinesi, sull'attesa di nuove mosse della banca centrale.avanza dello 0,78% econtinua la giornata in aumento dell'1,25%. Più incertache lima lo 0,20%.Fra le altre borse che chiuderanno più tarsi la seduta, leggermente positiva(+0,11%), assieme a(+0,11%) e(+1,7%), mentre sono deboli(-0,16%) e(-0,04%).Buona la prestazione di(+0,69%); sui livelli della vigilia(+0,22%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,39%, mentre il rendimento deltratta 2,69%.