Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) -, che vanta una performance migliore rispetto agli altri Eurolistini, che sono comunque positivi, grazie aiin calo al 5,5% e migliore delle aspettative (5,6%). Anche isono stati mitigati dall'attesa di nuovi interventi espansivi da parte della People Bank of China.Ora si guarda all'apertura di Wall Street ed all'uscita di una serie di, mentre il semestre evidenzia una performance complessivamente positiva dei mercati azionari.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,085. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.906,7 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69,75 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,04%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,04%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,68%, eavanza dell'1,04%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,11%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.304 punti. In denaro il(+0,76%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,67%).Tra idi Milano, in evidenza alcuni titoli legati all'energia come(+3,62%),(+3,15%) e(+2,55%).Brillante(+2,79%)La peggiore è, che cede lo 0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,96%),(+2,43%),(+2,18%) e(+2,16%).In rosso, che perde l'1,59%.Piccola perdita per, che scambia con un -1%.Tentenna, che cede lo 0,63%.