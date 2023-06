ILLA, assemblea approva bilancio 2022 e integra il CdA

ILLA

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha esaminato edi esercizio 2022, che ha registrato una perdita pari a 2.833.752 euro, deliberando altresì didi esercizio.I soci hanno deliberato l'con elezione di due consiglieri in sostituzione di quelli che avevano rinunciato alla carica. Sono stati nominati come nuovi consiglieri Francesco Raia e Roberto Maviglia. Raia ha già fatto pervenire accettazione alla carica di amministratore.Inoltre, è stato nominato il nuovoe deliberato di nominare comeNexia Audirevi, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.In merito al punto all'ordine del giorno relativo alle "valutazioni anche alla luce delle richieste di taluni soci in ordine alle modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione alper effetto della delibera di assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023", i soci presenti hanno aperto una discussione e hanno deciso diil punto, in quanto è stato ritenuto di competenza del consiglio di amministrazione e non dell'assemblea.