ISPB al fianco della Maratona dles Dolomites

(Teleborsa) -sostiene la, la competizione ciclistica che si snoda su alcuni dei più bei passi delle, quest’anno in programma. La Banca specializzata nella gestione deirinnova, per il decimo anno consecutivo, la partnership con questo prestigioso evento sportivo, in qualità di gold partner. Nei giorni scorsi Intesa Sanpaolo Private Banking ha ospitato presso le Gallerie d’Italia di, simbolo dell’arte e cultura del nostro Paese, la conferenza di presentazione dove sono stati svelati i temi e i numeri di questa 36° edizione., Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking ha così commentato: “Siamo orgogliosi di essere al fianco, per il decimo anno consecutivo, alla Maratona dles Dolomites, la Regina delle Granfondo internazionali. Il tema di quest’anno è l’Umanité, l’essere umani. Umanità intesa come comprensione dell’altro, delle sue esigenze, delle sue sensibilità, delle sue forze e debolezze, nella ricerca continua di un dialogo volto a far crescere un rapporto interpersonale che possa donare ricchezza interiore reciproca”.