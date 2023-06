Occupazione: creati 21 mila nuovi posti a maggio. Resta alta l'inattività

(Teleborsa) -: a maggio sono stati creati(+0,1%) rispetto al mese precedente, portando il numero complessivo degli occupati a 23 milioni 471mila. Il tasso di occupazione sale al 61,2% (+0,1 punti).(+0,1 punti).Gli aumenti maggiori degli occupati di registrano fra gli uomini, gli autonomi, i giovani under 35 e tra chi ha almeno 50 anni, mentre si riducono fra le donne, i dipendenti a termine, i giovanissimi (15-24 anni) e i 35-49enni.Il numero didiminuisce, segnando(-1,7%) rispetto al mese precedente ed iltotale(-0,1 punti), mentre(+0,9 punti).- tra i 15 e i 64 anni - con un tasso di inattività che rimane. L?inattività aume n ta maggiormente fra gli uomini e gli under 35 ed aumenta tra le donne e tra chi ha almeno 35 anni.Confrontando ilcon quello precedente (dicembre 2022-febbraio 2023), si registra un(+0,5%), che si associa ad una(-1,6%)(-0,6%).(+1,7%), per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine. Il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,1 punti percentuali al 61,2%.Sempre rispetto a maggio 2022,(-4,8%, pari a -98mila unità)(-2,7%, pari a -351mila). Il tasso di disoccupazione cala al 7,6%, mentre il tasso di inattività si attesta al 33,7%.