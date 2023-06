Piazza Affari brilla in UE: Unicredit fra le migliori blue-chip

Unicredit

(Teleborsa) -, portando a casa un. In un contesto di mercato molto favorevole, che vede Milano avanti rispetto alle altre principali piazze europee, si distingue la performance delle banche ed in particolare di, che si collocaAi prezzi attuali, la banca di piazza Gae Aulenti registra la performance più brillante,, che porta il titolo sopra i 20 euro per la prima volta dopo sette anni. Seguonocon un +49%,entrambe con con un +46%.Nonostante il contesto economico e geopolitico difficile - tra inflazione, rialzo dei tassi, conflitto in Ucraina ed incertezza economica - inel complesso.Da inizio anno, le principali banche dell'eurozona sono cresciute di oltre il 10%. Quelle, nello specifico, hanno avuto una: oltre a quelle citate fanno bene ancheche è cresciuta di circa il 16% edel 28%.