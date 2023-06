Piazza Affari tonica in un'Europa positiva

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia mostra vantaggi più contenuti, dopo i, che vengono controbilanciati solo dall'attesa di un. A pesare però concorrono ledella politica monetaria di. Giornata di fine mese ricca di spunti sul fornte macro con in primo piano iL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.905,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,19%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +162 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,05%.avanza dello 0,48%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,23%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%.Bene la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,68% a 28.119 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.173 punti. Poco sopra la parità il(+0,28%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,28%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,07%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,09%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,95%.Buona performance per, che cresce dell'1,68%.Tra i(+2,73%),(+1,91%),(+1,40%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,74%.scende dell'1,59%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.