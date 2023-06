Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech italiane (+0,55%), exploit di It Way

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l', che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 160.049,3, in aumento dello 0,55%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,56% a 910.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,14%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita dell'1,76%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,51% sui valori precedenti.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,18%.Tra ledi Piazza Affari, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 15,65%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,18%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.