Tesoro, collocati 7,5 miliardi di BTP con rendimenti misti

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocatoa medio e lungo termine conIn particolare, sono stati collocati 3 miliardi di euro di, per cui la domanda ha raggiunto 4,34 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,45. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 3,81%, ovvero 2 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 30 maggio 2023.Sono stati anche collocati 3,25 miliardi di euro di. La domanda è stata pari a 4,46 miliardi, per un rapporto di copertura a 1,37. Il rendimento lordo è paria al 4,13%, in calo di 20 punti base rispetto all'asta del 30 maggio 2023.Inoltre, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro di. La domanda è stata pari a 2,10 miliardi, per un rapporto di copertura a 1,68. Il rendimento lordo è paria al 4,18%.