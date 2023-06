Vantea Smart, assemblea approva bilancio e conferma attuale CdA

Vantea SMART

(Teleborsa) -si è riunita in data odierna ed hadi esercizio di Vantea SMART S.p.A. al 31 dicembre 2022 e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari a 823.666 euro, a riserve e di portare a nuovo la restante parte di 307.335 euro e diper ciascuna delle azioni in circolazione.L’Assemblea ha deliberato diuscente fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 nelle persone didel consiglio di Amministrazione, Lara Lindozzi, Consigliere, Paola Lepre, Consigliere e Giovanni Castellaneta, Membro Indipendente. L’assemblea ha stabilito di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di ad Euro 120.000,00, nonché un compenso annuo lordo variabile di massimo Euro 200.000,00, da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso al verificarsi del buon andamento della societàL’Assemblea ha deliberato di rinviare ad una successiva assemblea da convocarsi non oltre il 30 novembre 2023 il conferimento dell’incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Fino a tale data rimarrà in carica l’attuale società di revisione BDO Italia.