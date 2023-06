Wall Street chiude in rialzo grazie al PIL

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,80%; sulla stessa linea, l'si è portato fino a 4.396 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,16%); leggermente positivo l'(+0,32%).A sostenere il Listino USA hanno contribuito l'esito positivo degli stress test sulle banche e il dato forte del PIL, mentre la conferma di un paio di rialzi dei tassi da parte della Fed ha agito da freno.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,67%),(+1,27%) e(+1,11%). Il settore, con il suo -0,63%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,49%),(+3,01%),(+2,79%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.Al top tra i, si posizionano(+9,36%),(+7,17%),(+2,39%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,09%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,00%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,83%.