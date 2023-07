Banco Desio rilancia iniziativa per calmierare aumento rate dei mutui

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha rilanciato l'iniziativa, già adottata a gennaio, volta a, dopo la recente decisione da parte della Banca centrale europea di aumentare ulteriormente i tassi d'interesse. L'istituto intendegià stipulati attraverso politiche di restoring, personalizzate sulla base delle singole esigenze dei clienti.In particolare, l'agevolazione dedicata a clienti e titolari di mutui a tasso variabile in regola con i pagamenti delle rate consente dicon l'obiettivo di lasciare la rata invariata, senza aumentare i costi. La misura viene rilanciata a favore di circapossessori di mutuo a tasso variabile che da inizio anno hanno subito un incremento della rata di almeno 100 euro. I clienti verranno contattati direttamente dalla propria filiale di riferimento per valutare insieme la proposta di rimodulazione del piano di ammortamento.Banco Desio - si legge in una nota - metterà inoltre a disposizione undei pagamenti nel tempo e/o alla conversione dei mutui da tasso variabile a tasso fisso, a seconda delle specifiche esigenze dei clienti e in casi di maggior bisogno."Il complicato contesto congiunturale sta pesando sui redditi e sui risparmi delle famiglie italiane, che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei tassi d'interesse e dei prezzi dell'energia e delle materie prime - ha commentato l'- È proprio nelle situazioni di difficoltà che Banco Desio conferma l'impegno e il supporto alle famiglie e ai clienti, con iniziative concrete che rispecchiano quelli che da sempre sono i valori della nostra banca. Per noi questo è il, come amiamo definirci, e cerchiamo sempre di essere il più possibile vicini ai nostri clienti, ancora di più in situazioni di difficoltà".