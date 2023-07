Conftrasporto, Uggè: senza aiuto imprese impossibile raggiungere obiettivi su emissioni

(Teleborsa) - “L’intervento di questa mattina a Milano del Presidente del Consiglioall’Assemblea di Assolombarda trova il mondo dell’autotrasporto dipienamente d’accordo”. Lo afferma il presidente nazionale Fai-Conftrasporto. “Bisogna sempre ricordare che senza l’aiuto delle imprese non è possibile raggiungere alcun obiettivo relativo alla riduzione delle emissioni - prosegue Uggè - Per questo motivo, diciamo sì ad una Europa più Green, ma no a una Ue che per raggiungereincerti minacci la vita del sistema dei servizi d’impresa”.“Con ilcontinuiamo a discutere per far sì che l’Italia, per quanto riguarda i trasporti e la logistica, possa portare a Bruxelles le migliori proposte per un’Europa sociale”, conclude Uggè.