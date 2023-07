DiaSorin, sospensione della sanzione CONSOB nei confronti dell'AD

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha comunicato che laha ordinato la comminata nei confronti dell'amministratore delegatodalla CONSOB per la presunta comunicazione illecita di informazione privilegiata relativa al completamento degli studi per il lancio del test sierologico per la diagnosi e l’identificazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2.Rosadi amministrazione, direzione e controllo della società, si legge in una nota. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso da Rosa al fine di ottenere l'integrale annullamento della pronuncia dalla CONSOB