Energia, campagna efficienza "Italia in Classe A": ENEA organizza primo Tavolo nazionale

(Teleborsa) - Mercoledì 5 luglio ENEA organizza a Roma il primocon gli, la campagna sull’promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata dall’Agenzia. L'evento si terrà presso la Sala Laudato Sì di Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio 55, dalle ore 15,30 alle ore 19.L’incontro vedrà la partecipazione di numerose istituzioni, enti di ricerca, imprese e associazioni, tra cui Anima Confindustria, e sarà l’occasione per condividere esperienze e buone pratiche sui temi dell’, nonché per presentare i primi risultati dei progetti firmati Italia in Classe A.