Equita: Credem entra in selezione best pick, BFF Bank esce

(Teleborsa) -entra nelladel portafoglio small cap di, prendendo il posto di, rimossa dalla selezione per la forte performance realizzata negli ultimi 6 mesi, che consente all'investment bank di prendere parzialmente profitto.Con riguardo a Credem, gli analisti di Equita scrivono che "dopo un 1Q23 superiore alle attese, ci aspettiamo chesul margine d'interesse, resiliente per i depositi e impieghi, e nessun deterioramento significativo dell'asset quality".Inoltre, hannodel +13% a 410 milioni di euro (consensus 395 milioni di euro) per maggiore NII (ora +35% YoY da +26% precedente), catturando il miglioramento della curva dei tassi ma soprattutto un repricing degli attivi che continua ad essere più rapido di quello dei passivi.Migliora l'andamento di, che si attesta a 7,22 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,27 e successiva a 7,39. Supporto a 7,15.Si muove verso il basso, che si posiziona a 9,98 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 9,93 e successiva a quota 9,89. Resistenza a 10,12.