Generali corre in Borsa su potenziale aumento quota Delfin

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,83%. A sostenere il titolo concorre un articolo di Repubblica secondo cui Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, sarebbe stata autorizzata a superare la soglia del 10% del capitale.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,72 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,16.