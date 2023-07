Governo, settimana calda: da caso Santanchè a MES, gli appuntamenti

(Teleborsa) - Continuano ad essere agitaten cui naviga il Governo, alle prese con più di. Non bastava ilda giorni sotto il fuoco di fila dell'opposizione per la conduzione "chiacchierata" delle sue aziende, adesso c'è anche unche nel corso della serata inaugurale dell’Estate alsi è lasciato andare a volgarità ed espressioni sessiste, sconfinando nel turpiloquio. L’intervento del critico d’arte e sottosegretario alla CulturaDue ostacoli da superare in fretta per il governo anche perché la premier, reduce dalla sua vacanza-lavoro in Puglia, già oggi sarà a Milano per rassicurare gli imprenditori del nord all'assemblea generale di Assolombarda dove sarà ovviamente presente il presidente di ConfindustriaAppuntamento importante viste alcune perplessità emerse da un mondo decisivo per la buona navigazione dell'esecutivo.Silenzio da parte di Palazzo Chigi sul caso Sgarbi mentre sullaossia fiducia nella ministra e attesa delle sue comunicazioni al Senato, guardando ovviamente ad eventuali novitàAnche se il rinvio non convince diversi analisti:infatti, proietterebbe il problema ben più a ridosso delle elezioni europee , tra l'altro, in piena