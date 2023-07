Investcorp investe 100 milioni di dollari per acquisire la maggioranza di SEC Newgate

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimenti alternativi a livello globale, ha firmato un accordo definitivo per investire circa 100 milioni di dollari per una, gruppo italiano di comunicazione strategica e advocacy, che viene valutato oltre 250 milioni di dollari. Three Hills Capital Partners e gli altri azionisti di SEC Newgate conserveranno la totalità delle loro partecipazioni azionarie come parte della transazione.SEC Newgate, con sede centrale a Milano,tramite un team formato da circa 1.200 professionisti, ha 50 uffici situati in 22 paesi in tutto il mondo e fornisce consulenza a oltre 1.500 aziende.L'investimento di Investcorp permetterà a SEC Newgate di accelerare la sua strategia di sviluppo, con particolare attenzione all', attraverso, si legge in una nota. Dal momento del delisting dalla Borsa di Londra , avvenuto nel marzo 2022, e all'ingresso di Three Hills Capital Partners come azionista di minoranza, SEC Newgate è cresciuta rapidamente e si è espansa negli Stati Uniti e in America centrale e meridionale."Siamo ben lieti di collaborare con Investcorp in questo prossimo capitolo di crescita, data la loro significativa esperienza nel sostenere aziende di servizi professionali impegnate in processi di crescita e di espansione a livello internazionale - ha commentatodi SEC Newgate - L'investimento di Investcorp accelererà la nostra trasformazione e alimenterà la nostra strategia di sviluppo per raggiungere la leadership a livello globale nel campo della comunicazione corporate e del public affairs. Vorrei ringraziare Three Hills Capital Partners per il loro supporto al nostro delisting avvenuto poco più di un anno fa e il continuo impegno per sostenere il nostro business".L'investimento in SEC Newgate segue precedenti investimenti di successo di Investcorp in altre società con sede in Italia, come Gucci, Riva e Dainese. L'attualedi società con sede in Italia comprende CloudCare, Vivaticket, Corneliani e HWG / Sababa Security.La transazione dovrebbe concludersi. Nicola Ferraris, partner di Investcorp, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di SEC Newgate.