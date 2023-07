L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+2,06%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 161.983,88, con un miglioramento di 3.328,14 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 906,75, dopo un avvio a 910,81.Tra le medie imprese quotate sul, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,86%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,78%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,61%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,84%.