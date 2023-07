La Freccia di Luglio: viaggi estivi a portata di treno

(Teleborsa) - L’attriceè il volto della. Scelta come madrina per l’, si racconta a tutto tondo. Si definisce "una donna che non si ferma mai" impegnata nella sua professione, nel volontariato e nelle campagne contro l’abbandono degli animali. Tutte attività che la portano sempre, in senso figurato e letterale a viaggiare. E il viaggio, rigorosamente in treno, è il filo conduttore di questo numero, che propone ai suoi lettori le più belle mete estive coniugando cultura e natura all’insegna della sostenibilità. La, consigliata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è il Parco archeologico di Pompei, raggiungibile direttamente da Roma ina partire dal 16 luglio. Una novità che coniuga l’antichità di uno dei siti archeologici più famosi al mondo con la modernità, la tradizione e il comfort dell’Alta Velocità di Ferrovie dello Stato Italiane.Treno e bellezza sono un, come dimostrano anche le numerose corse che collegano le località italiane marine e lacustri premiate con la Bandiera blu per la qualità dell’ambiente, da Sirmione a Catanzaro, passando per Orbetello.Ma l’estate è anche la stagione ideale per andare in, alla scoperta dei rifugi panoramici del Garda Trentino, meta di escursionisti e buongustai. O per scoprire i tesori materiali e immateriali del Piemonte tutelati dall’Unesco, dalle residenze sabaude ai corni da caccia. Immancabile anche una tappa a Pesaro dove, dal 13 al 16 luglio, è in programma UlisseFest, la festa del viaggio organizzata dalla casa editrice Lonely Planet nel 50° anniversario dalla sua fondazione.Gli appassionati d’arte possono fare un salto a, a poca distanza da Roma, per scoprire: luoghi al di fuori del tempo dove bellezza e natura si fondono tra terme, ninfei e giardini. Il paesaggio italiano, inteso come elemento identitario della cultura, è protagonista anche nella mostra capitolina organizzata da Fondazione Alinari e dal Museo di fotografia contemporanea.Non mancano le interviste a grandi nomi della cultura e dello spettacolo: dall’artista Michelangelo Pistoletto, al centro di un progetto intercontinentale nelle otto sedi di Galleria Continua, al fumettista Milo Manara, protagonista di una personale a Bergamo, passando per il comico Max Angioni, l’attore Gianmarco Saurino e la cantautrice Rose Villain.