Piazza Affari, il terzo trimestre parte in positivo. Corre Generali

FTSE MIB

Generali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Generali Assicurazioni

Mediobanca

Nexi

Telecom Italia

Amplifon

DiaSorin

Interpump

Iveco

Ascopiave

Credem

Banca Popolare di Sondrio

Mondadori

Wiit

Ariston Holding

Industrie De Nora

De' Longhi

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nonostante i dati PMI abbiano mostrato che l'attività manifatturiera dell'eurozona ha subito una contrazione più rapida delle attese a giugno (43,3 punti punti, al minimo in tre anni), a causa del persistere della stretta monetaria della BCE. Sempre questa mattina, è emerso che il PMI manifattura cinese ha mostrato un rallentamento a 50,5 punti in giugno, ma non così grave come i 50,2 punti previsti dalle attese.A Piazza Affari spicca ildi, dopo che l'nella compagnia assicurativa dopo avere superato automaticamente tale soglia dopo il buyback sulle azioni del gruppo triestino.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 70,58 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +161 punti base, con ilche si posiziona al 4,00%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,29%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,89%, a 28.481 punti, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,78%. In frazionale calo il(-0,26%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,51%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,70%),(+2,69%),(+2,39%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%. Tentenna, che cede l'1,10%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,07%.del FTSE MidCap,(+1,70%),(+1,68%),(+1,52%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,42%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,22%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,03%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.