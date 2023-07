Piquadro

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 26 e il 30 giugno 2023, complessivamenteal prezzo medio di 1,9467 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 30 giugno il produttore italiano di pelletteria detiene 1.968.421 azioni proprie pari al 3,9368% del capitale sociale.