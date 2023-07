Premio Internazionale Fair Play Menarini: Francesca Schiavone tra i vincitori dell'edizione 2023

(Teleborsa) - Continuano le sorprese della. In attesa del Talk Show "I campioni si raccontano" di questa sera, alla rosa dei premiati del 2023 si aggiunge la leggenda del tennische si aggiudica il rLa trionfatrice del Roland Garros del 2010, prima donna del tennis italiano a conquistare un Grande Slam e a raggiungere la quarta posizione nella classifica WTA, salirà sul palco del Teatro Romano di Fiesole per la premiazione di mercoledì 5 luglio. Vincitrice tra singolo e doppio di 15 titoli WTA e del Roland Garros Legends 2022, ora si dedica alla, progetto rivolto a giovani talenti. Il pubblico del Premio Internazionale Fair Play Menarini sarà ispirato anche dalla storia personale della "Leonessa", che ha affrontato la partita più dura della sua vita dopo la diagnosi del linfoma di Hodgkin."Siamo felici di accogliere un'altra campionessa al roster dei premiati – dichiarano–. Questa edizione ci sta riservando delle grandissime emozioni e non vediamo l'ora di poterle condividere con il nostro pubblico durante la serata finale".L'edizione 2023 inizierà stasera, lunedì 3 luglio, con ilin Piazza della Signoria, continuerà domani, martedì 4 luglio, con la cena di gala a Piazzale Michelangelo e si concluderà con la cerimonia di premiazione al Teatro Romano di Fiesole mercoledì 5 luglio.L'ingresso alla serata finale di Fiesole è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per partecipare basta registrarsi a questo link indicando nome e numero dei propri accompagnatori.Di seguito iFRANCESCA SCHIAVONE, Categoria "Sport e Vita"; JAVIER ZANETTI, Categoria "Personaggio mito"; DEBORAH COMPAGNONI, Categoria "Carriera Fair Play"; ALESSANDRA CAMPEDELLI, Categoria "I valori sociali dello sport"; ANTONIO CABRINI, Categoria "Modello per i giovani" Premio Speciale Paolo Rossi; ELISA DI FRANCISCA, Categoria "Sport e coraggio"; GIULIA GHIRETTI, Categoria "Lo sport oltre lo sport" - SUSTENIUM Energia e Cuore; LARISSA IAPICHINO, Categoria "Un sorriso per la vita"; MASSIMILIANO ROSOLINO, Categoria "Promozione dello Sport"; LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, Categoria "Fair Play"; LISA VITTOZZI, Categoria "Fair Play e Ambiente"; JACOPO VOLPI, Categoria "Narrare le emozioni" Premio Speciale Franco Lauro; MARCELO BIELSA, Categoria "Il Gesto"; MARIACLOTILDE ADOSINI, Categoria "Giovani"; EMILIA ROSSATTI, Categoria "Giovani"; GIORGIO PIETRO TORRISI, Categoria "Giovani"; GIANLUCA GENSINI, Categoria "Studio e Sport" Premio speciale Fiamme Gialle.Presenti anche gliGiancarlo Antognoni, Edwin Moses, Federica Pellegrini, Tommie Smith.