Prysmian, commessa da Orsted per cavi sottomarini per parco eolico offshore

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata unaassegnata daper laHornsea 3, situato a 160 km dalla costa inglese dello Yorkshire. A lavori completati, il parco sarà in grado di fornire elettricità pulita e rinnovabile a oltre 3 milioni di abitazioni.Il progetto comprende circa 280 km di cavi inter-array da 66 kV con isolamento in XLPE, a copertura di circa il 50% del fabbisogno totale del parco eolico. Tutte le anime dei cavi sottomarini saranno prodotte nei centri del gruppo situati a Montereau e Gron (Francia), mentre armatura e assemblaggio saranno realizzati presso lo stabilimento di Nordenham (Germania). La"Questa commessa riflette la fiducia che Orsted ripone nelle capacità di Prysmian di soddisfare il crescente bisogno di sistemi in cavo sottomarino a supporto della transizione energetica per reti elettriche più smart e più green - ha dichiarato, Sales Team Manager Offshore Wind di Prysmian - Siamoper realizzare un progetto così sfidante e supportare Orsted nel soddisfare l'ambizione del governo inglese di raggiungere i 50 GW di energia eolica offshore entro il 2030, come stabilito nella British Energy Security Strategy".In precedenza, nel, Orsted aveva assegnato a Prysmian Group una commessa per progettare, produrre, fornire e collaudare un sistema in cavo sottomarino inter–array da 66 kV per il parco eolico offshore Hornsea 2, collegando 110 delle 165 turbine eoliche e la piattaforma della sottostazione offshore.