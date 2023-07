Rosetti Marino, assemblea approva dividendo di 0,28 euro

Rosetti Marino

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, hala proposta formulata dal CdA di remunerazione del capitale a valere sull'utile 2022 riportato a nuovo, mediantecomplessivo di 1.064.000 euro, in ragione di 0,28 euro per ciascuna delle 3.800.000 azioni ordinarie aventi diritto.La distribuzione del dividendo ordinario di 0,28 euro, al lordo delle ritenute di legge, sarà messa ina partire dal 19 luglio 2023, con stacco cedola il 17 luglio 2023 e record date il 18 luglio 2023.