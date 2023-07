SG Company completa l'acquisizione di FMA

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di averdell'acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale die di aver ufficialmente iniziato le attività die di collaborazione tra le società. L'operazione era stata annunciata lo scorso 9 maggio , FMA ha registrato i seguenti valori: fatturato di 2,9 milioni di euro ed EBITDA di 439 mila euro. Nelha registrato una fatturato di 1,8 milioni di euro (rispetto a 1,3 milioni del medesimo periodo del 2022) e una PFN di -828 mila euro (cassa positiva)."Dopo le acquisizioni delle società MiTH e Louder e la partecipazione rilevante in Kampaay, anche l'acquisizione di una quota di maggioranza in FMA rappresenta un, che rafforza la presenza di imprenditori di comprovata esperienza e pronti a vivere una nuova avventura all'interno di SG Company", ha commentato il"Come possiamo vedere dai numeri appena pubblicati, l'. Per SG Company questo è ovviamente uno dei parametri essenziali per poter procedere con l’integrazione perché riteniamo importante l'incremento dei volumi di vendita ma solo se remunerati adeguatamente. Come già detto in precedenti occasioni, il 2023 sta procedendo molto bene sia sul fronte organico sia appunto grazie alla crescita per linee esterne, divenuta ad oggi un'attività strategica per il management SG Company".