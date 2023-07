Terna, acquistate azioni proprie per oltre 2,9 milioni di euro

Terna

operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica,

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, dal 26 al 30 giugno 2023, complessive(pari al 0,019% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,6325 euro per azione, per unpari aLe azioni appena acquistate si sommano alle ulteriori 3.449.049 azioni proprie detenute dalla Società, quindi, a seguito degli acquisti finora effettuati, Terna detiene 3.833.876 azioni proprie pari allo 0,191% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'che in chiusura evidenzia un moderato +0,13%.