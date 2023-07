Borgosesia, vendite balzano a 23,6 milioni di euro nel primo semestre

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha comunicato che neiha perfezionato- comprensive di preliminari, proposte irrevocabili di acquisto e incassi da collection - per complessivi 23,6 milioni di euro (+84% rispetto al primo semestre 2022).Il dato - spiega una nota - risente delrealizzate nell'ambito dell'operazione che ha condotto all'acquisto della Hybrid Tower di Mestre e si confronta con quello degli investimenti conclusi nello stesso periodo per 22,5 milioni (+28% su base 2022).