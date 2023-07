Borse asiatiche deboli su segnali frenata economia. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

(Teleborsa) -, di riflesso ai deludenti numeri offerti dall'(in particolare Germania e Cina), che confermano un evidente rallentamento dell'economia mondiale. Anche alha scelto la prudenza ed ha deciso di%, a causa dei chiari segnali di rallentamento economico., che oggi resta chiusa per l'Independence Day,si muove sotto la parità, con il, che scende dell'1,01%, mentre l'indice Topix cede lo 0,64%. In lieve ribasso Seul, che arretra dello 0,34%., con Shanghai che perde lo 0,19%, mentre tiene meglioche scambia sopra la parità (+0,07%). Meglio fache guadagna lo 0,35%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, tentenna(-0,06%), assieme a(-0,19%),(-0,34%) e(-012%). Meglio(+0,71%).Senza direzione(+0,19%); poco sopra la parità(+0,44%) dopo lla conferma di tassi d'interesse invariati.Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,15%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 0,38%, mentre il rendimento per ilè pari 2,68%.