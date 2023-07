Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,09. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.926,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,91%.Sale molto lo, raggiungendo +167 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,13%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,26%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%.Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,21% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.441 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sulla parità il(+0,05%); in moderato rialzo il(+0,41%).di Milano, troviamo(+4,68%),(+3,66%),(+1,59%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,52%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,56%),(+3,56%),(+3,14%) e(+3,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -4,02%.scende del 3,17%.Calo deciso per, che segna un -2,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,48%.