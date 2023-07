Credem e CDP accordo per transizione sostenibile delle imprese

Credem

(Teleborsa) -, ha sottoscritto un mandato conper consentire alleper finanziare gli investimenti in progetti di sostenibilità, transizione digitale e finalità ambientali.La banca, in particolare, parteciperà alla misura del Fondo Crescita Sostenibile dedicata al, promossa dal, con la, che prevede per le imprese clienti dell'istituto la possibilità di accedere a finanziamenti composti da una quota agevolata messa a disposizione da CDP e da una quota bancaria negoziata con la banca a condizioni di mercato. A tali somme si aggiunge un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dal MIMIT, nei limiti delle intensità di aiuto concedibile per singola impresa. L'iniziativa, complessivamente, haLa prima iniziativa avviata con il mandato sottoscritto dalla banca e CDP è denominata "Green New Deal", prevede finanziamenti dedicati alle imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta ed è destinato a finanziare progetti fino a 40 milioni di euro. Le agevolazioni del fondo per tale strumento sono destinate alla promozione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione a carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali nell'ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare. Con tale misura potranno essere finanziati progetti che hanno come scopo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico."Come Credem siamo pronti a raccogliere la grande sfida che il mercato ci pone: crediamo infatti che la banca debba essere partner per i progetti di cambiamento, crescita e internazionalizzazione, permettendo alle imprese di sfruttare gli strumenti che Io Stato metterà a disposizione con lo scopo di raggiungere gli obiettivi del Green New Deal e, quindi, più in generale anche quelli posti dal PNRR", ha dichiarato. "Nello specifico ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo messo a disposizione delle aziende un plafond 2,5 miliardi per finanziamenti finalizzati agli obiettivi del PNRR. Lo strumento del Fondo Rotativo alle Imprese e il rapporto di collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti", ha aggiunto Arduini, "rientra a pieno titolo in questo filone e concretizza la promessa di Wellbanking del Gruppo Credem generando valore e innovazione nel rispetto della sostenibilità per le imprese".Il Gruppo Credem è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine marzo 2023, tra la raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 130 miliardi di euro.