EGM, 38 operazioni di M&A nel primo semestre 2023. IPO in rallentamento

(Teleborsa) - Oltre l'quotate suha unaal 30 giugno 2023, con un quarto delle società nella fascia compresa tra 10 e 25 milioni di euro, sia in termini di market cap che di ricavi nell'intero esercizio 2022. È quanto emerge dall'analisi semestrale dell'EGM, il mercato di Borsa Italiana dediocato alle PMI ad alto potenziale di crescita, condotta dal Team Analisi e Ricerca di. Solo il 3% delle società ha una capitalizzazione superiore a 200 milioni di euro.Secondo gli analisti, la"rimane ildell'EGM", con oltre il 55% delle società che negoziano meno dello 0,1% della loro capitalizzazione di mercato (dati medi giornalieri degli ultimi 3 mesi). Le aziende con i volumi medi giornalieri più elevati sonoPer quanto riguarda le operazioni di, emerge che sono, quando 43 società hanno completato almeno un'acquisizione. Inoltre, 25 società hanno completato almeno un'acquisizione durante il primo semestre 2023, per un totale di 38 transazioni, più della metà delle 65 transazioni nel 2022.Dalla loro, il 24% delle società EGM ha. Le migliori dieci società sono:Negli ultimi 12 mesi, il settore Consumer Discretionary è stato il "" (multiplo EV/EBITDA 5,4x), mentre il ConsumerStaples (10,9x) è rimasto il settore "" dell'EGM; altri settori sono rimasti nel loro range. L'Utilities è il settore con il(da 6,8x nel 2H22 a 8,4x nel 1H23) seguito dai Basic Materials (da 4,8x nel 2H22 a 6,0x nel 1H23).Banca Profilo ha osservato undi EGM da inizio anno, con solo 4 nuove quotazioni durante il 2Q23, rispetto alle 7 del 1Q23. Il settore dominante è il Consumer Discretionary (3 società), seguito da Financials e Industrials con 2 ciascuan. In termini dimensionali, c'è una(solosopra). Tra le nuove società,ha registrato i volumi medi giornalieri più elevati, seguita daed