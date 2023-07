Eventi e scadenze del 4 luglio 2023

Sabato 24/06/2023

Lunedì 03/07/2023

Martedì 04/07/2023

Fenix Entertainment

Gpi

(Teleborsa) -- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi- Santiago del Cile e Asunciòn - Il Presidente Mattarella sarà in visita ufficiale nella Repubblica del Cile e nella Repubblica del Paraguay- In occasione del 110° anniversario di Nestlé in Italia, si svolge un press briefing in cui Marco Travaglia, Presidente e AD del Gruppo Nestlé in Italia, presenterà lo studio di impatto economico generato da Nestlé nel nostro Paese nel 2022. Parteciperà anche Alessandro Marangoni, AD di Althesys, che ha curato l'analisi. L'incontro si terrà presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy- La Conferenza nazionale sull'economia circolare, si svolge a Roma. Organizzata da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione col Conai e il Conou, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, incontra Ana Brnabic, Primo Ministro della Repubblica di Serbia09:00 -- Eni, nell'area del Gazometro di Roma Ostiense, ospita la presentazione del World Energy Transitions Outlook di IRENA, il rapporto che traccia un percorso in evoluzione per raggiungere un futuro sicuro per il clima, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Previsti gli interventi, tra gli altri, del ministro Pichetto Fratin e del CEO di Eni09:30 -- All'evento, che si svolge a Roma, si confronteranno istituzioni nazionali ed europee, aziende, esperti e operatori del settore. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, il CEO di Hydrogen Europe e il Presidente di H2IT. Tra le aziende e gli enti presenti: Alstom Ferroviaria, Edison, ENEA, Eni, FNM, GSE, Industrie De Nora, Iveco Group, Next Chem, Snam, Tenaris e Toyota Italia10:00 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Ministro degli Affari Esteri dello Stato del Kuwait, Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah10:00 -- Convegno, organizzato da Anitec-Assinform a The Dome - Campus LUISS. Ci sarà la presentazione del Rapporto "Il Digitale in Italia 2023 – Vol. 1", Tra gli interventi, i Presidenti di Confindustria (videomessaggio), Anitec-Assinform, e Università Luiss Guido Carli e il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy (videomessaggio)10:00 -- Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società I Trimestre 202310:30 -- L'Assemblea annuale dell'ANIA si terrà a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica. Saranno presenti Autorità, rappresentanti del Governo e del mondo finanziario e assicurativo. Interverranno la Presidente dell'ANIA, Maria Bianca Farina, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il Presidente dell'IVASS, Luigi Federico Signorini11:00 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente del Parlamento latinoamericano e caraibico, Silvia Del Rosario Giacoppo11:30 -- Il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'UIF nel 202212:00 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i sindacati nazionali del settore delle telecomunicazioni- Borsa di New York chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti