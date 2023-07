Gruppo CVA, finanziamento di 100 milioni di euro da Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) -(CVA) ha ottenuto unada. I fondi messi a disposizione tramite il finanziamento saranno destinati a supportare la gestione ordinaria, del circolante e a sostenere i piani di investimento previsti dalla Compagnia a seguito dell’approvazione del Piano Strategico 2023-2027.Il Gruppo CVA, controllato interamente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, opera nella produzione di energia da fonte idroelettrica, da altre fonti rinnovabili - eolico e fotovoltaico - e nella distribuzione e vendita di energia elettrica. Il gruppo ha chiuso il 2022 con ricavi per 1.728 milioni di euro e un utile netto di 164 milioni di euro, e ha in corso di realizzazione un, nel cui ambito è prevista l'implementazione della produzione di 2 GW entro il 2027."Sostenere il piano di CVA significa sostenere la transizione energetica in ragione delle caratteristiche di CVA quale operatore interamente rinnovabile e la sua comunità di riferimento quale Community Company della Valle d'Aosta", commenta, AD del Gruppo CVA."Siamo veramente soddisfatti di poter rafforzare ulteriormente la nostra relazione con la Compagnia Valdostana delle Acque - commenta, responsabile Mercato Corporate Nord-Ovest di Banco BPM - Si tratta di un rapporto che ci vede a fianco d'un gruppo che è nato e si è sviluppato fondandosi sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale".