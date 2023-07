(Teleborsa) - In corso questa mattina presso l'Auditorium Parco della Musica l'Assemblea annuale dell'Ania, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Come da programma dal palco, interverranno la presidente, il ministro delle Imprese e del made in Italyed il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)